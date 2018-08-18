وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة.. هنا التفاصيل

المواطن - وادي الدواسر

أعلن مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر توفر وظائف شاغرة للرجال وللنساء، لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد السعودي أو ما يعادله، واشترطت المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1- استشارية نساء وولادة.

2- استشاري قلب.

3- استشاري غدد صماء.

4- استشاري جراحة مخ وأعصاب.

5- استشاري جراحة عيون.

6- استشاري حديثي الولادة.

7- استشاري طب أسرة.

8- استشاري طوارئ.

9- استشاري أشعة تداخلية.

10- استشاري جراحة عظام.

11- استشاري أشعة

12- استشاري جراحة تجميلية.

13- نائب أول جراحة عظام.

14- نائب أول طب أسرة.

15- نائب أول طوارئ.

16- نائب طوارئ.

17- نائب اول جراحة عامة.

18- نائب باطنية.

19- نائب طب وقائي.

20- نائب جراحة عيون.

21- نائب طب أسرة.

22- نائب حديثي الولادة.

23- نائب نساء والولادة.

24- نائب جلدية .

25- نائب تخدير.

26- طبيب نائب أسنان.

27- نائب أسنان أطفال.

28- طبيبة أسنان.

29- صيدلي أول.

30- أخصائي تخدير.

31- أخصائي أشعة.

32- أخصائية أشعة.

33- أخصائية قابلة.

34- أخصائية تمريض.

35- أخصائي أول مختبرات طبية.

36- أخصائي وبائيات.

37- أخصائية مختبرات طبية

38- مهندس أجهزة طبية.

39- أخصائي مكافحة عدوى.

40- فني صيانة مسابح.

41- أخصائي شبكات حاسب آلي.

42- مترجمة.

43- مساعدة توظيف.

44- سكرتير تنفيذي.

45- طبيب أخصائي جودة.

46- بناء.

47- سباك.

48- نجار.

49- طباخ.

50- نائب عناية مركزة.

موعد وطريقة التقديم : التقديم متاح الآن ولمدة 21 يوماً، والتقديم فقط من خلال (الحاسب الآلي) نظام Windows عبر تحميل (برنامج التوظيف) الخاص بالمستشفى عبر الرابط التالي (يجب فتح الملف المضغوط بصيغة RAR)، من خلال الرابط التالي (هنا).