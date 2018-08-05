وظائف شاغرة للجنسين لدى مجموعة بالبيد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات بالبيد القابضة- المتخصصة بقطاع السيارات والقطاع الصناعي والتجاري والتمويل والعقار وقطاع الأطعمة والمشروبات، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المبيعات (للجنسين/ جدة).

. ممثل مبيعات (للجنسين/ الرياض).

. منسق مبيعات (للجنسين/ جدة).

. منسق مشتريات (عدد وظيفتين للرجال/ جدة).

. مسؤول ضمان الجودة (للجنسين/ جدة).

. مسؤول السلامة (للرجال/ جدة).

. مطور ويب (للجنسين/ جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول (هنا )