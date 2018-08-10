وظائف شاغرة للجنسين لدى مجموعة عصام قباني في 7 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في كل من “الرياض، وجدة، وأبها، ونجران، والنماص، والدرعية، وسبت العلايا”.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعدة تنفيذية (للنساء/ جدة).

. عامل تصنيع (جدة).

. بائع معرض (جدة).

. كاشير معرض (جدة، وأبها، ونجران، والنماص).

. عامل تلفيق (جدة).

. منسق مشروع (جدة).

. مدقق مبيعات (للنساء/ جدة).

. رسام (جدة).

. مسؤول مراقبة التكاليف (جدة).

. ممرض (الرياض).

. أخصائي مشتريات (للنساء/ جدة).

. بائع معرض (للنساء/ جدة، وأبها).

. مندوب مبيعات (سبت العليا).

. أمين صندوق (جدة، والدرعية).

. مساعد إداري (للنساء/ جدة).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)