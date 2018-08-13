وظائف شاغرة للسعوديات في شركة بن زقر كورو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، لحملة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب.

. مساعد مدير العلامة التجارية.

. أخصائي التعويضات والفوائد.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)