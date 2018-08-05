وظائف شاغرة للسعوديات في مركز جدة للتوحد

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جدة للتوحد- التابع للجمعية الفيصلية الخيرية بمحافظة جدة- توفر عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة للنساء، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– مدربة تربية رياضية لذوي التوحد:

. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

. أن لا يقل العمر عن (24) سنة.

. لديها مؤهل علمي في مجال التربية الرياضية.

. القدرة على العمل مع فئة التوحد.

– معلمة توحد:

. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

. أن لا يقل العمر عن (24) سنة، ولا يزيد على (30) سنة.

. بكالوريوس تربية خاصة مسار توحد.

. القدرة على العمل مع فئة التوحد.

وأوضح المركز أن على الراغبات بالتقديم إرسال المؤهلات العلمية والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .