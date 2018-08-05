وظائف شاغرة للسعوديات في مركز جدة للتوحد

المواطن- خالد الأحمد
أعلن مركز جدة للتوحد- التابع للجمعية الفيصلية الخيرية بمحافظة جدة- توفر عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة للنساء، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:
– مدربة تربية رياضية لذوي التوحد:
. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
. أن لا يقل العمر عن (24) سنة.
. لديها مؤهل علمي في مجال التربية الرياضية.
. القدرة على العمل مع فئة التوحد.
– معلمة توحد:
. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
. أن لا يقل العمر عن (24) سنة، ولا يزيد على (30) سنة.
. بكالوريوس تربية خاصة مسار توحد.
. القدرة على العمل مع فئة التوحد.
وأوضح المركز أن على الراغبات بالتقديم إرسال المؤهلات العلمية والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .
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