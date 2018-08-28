وظائف شاغرة للمحاضرين في جامعة جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة جدة، عبر موقعها الإلكتروني، توفر ثلاث وظائف للمحاضرين الطلاب الحاصلين على الماجستير في تخصصات: (الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات)، والتي تأتي في إطار توجهات الجامعة المستقبلية وما استحدثته من تخصصات مؤخرًا مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، وعلوم البيانات وتحليلها، وغيرها من التخصصات الحديثة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتهدف لتوفير التخصصات العملية التي يحتاجها سوق العمل في المرحلة القادمة.

واشترطت الجامعة للمتقدمين لهذه الوظائف أن يكون سعودي الجنسية ومن الحاصلين على درجة الماجستير في التخصصات المذكورة من جامعة أو كلية حاسوبية معترف بها وليست من كلية تربوية إدارية، وأن لا يقل تقديره عن جيد جداً، وأن لا يتجاوز عمره (35) عاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة التوفل أو (STEP – IELTS)، إضافة لحسن السيرة والسلوك، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونياً لمدة خمسة أيام اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 من ذي الحجة 1439هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 من ذي الحجة 1439هـ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: ( [email protected] ) .