وظائف صحية وإدارية شاغرة في تخصصي الدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد فني مختبر: شهادة الدبلوم في العلوم الصحية (الأحياء، والكيمياء)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي السلامة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)