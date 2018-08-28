وظائف طبية لحملة البكالوريوس بمستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف طبية لحملة البكالوريوس بمستشفى قوى الأمن بالرياض

2018/08/28
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف طبية شاغرة، لحملة البكالوريوس فما فوق، بمسمى (أخصائي تغذية، واستشاري جراحة الصدر والأوعية الدموية، وأخصائي جراحة عامة)، وذلك وفقاً للمسميات والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:-
1- أخصائي تغذية (Dietitian Specialist) (للرجال فقط).
2- استشاري جراحة الصدر والأوعية الدموية (Consultant Thoracic-Vascular Surgery).
3- أخصائي جراحة عامة – طبيب (Registrar General Surgery).

طريقة التقديم:-

لمعرفة بقية الوظائف المتاحة وشروطها وللتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).


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