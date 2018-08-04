وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة إميرسون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على اسم:

. مهندس جودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

. مخطط المبيعات والعمليات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. فني التجميع- صمامات التحكم: شهادة الدبلوم في تخصص عملية أجهزة القياس.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)