وظائف فنية وهندسية شاغرة في مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

ولفتت الشركة، إلى أنَّ الوظائف على مسمى:

. مفتش مراقبة وضمان الجودة.

. مشرف إطفاء الحريق.

. مشرف مراقب العمليات.

. مهندس أول عمليات التشغيل.

. فني إطفاء الحريق.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من (هنا )