وظائف قيادية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

مدير قسم مجلس الحوكمة والخدمات: درجة الماجستير في تخصصات: (اللغات، قانون الشركات، الاقتصاد، دراسات التنمية، تمويل التنمية، العلوم الاجتماعية)، أو غيرها من التخصصات ذات الصلة.

مدير قسم الخدمات اللغوية: درجة الماجستير في تخصصات: (دراسات الترجمة، اللغويات، الأدب)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 5 سبتمبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )