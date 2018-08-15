وظائف لحملة البكالوريوس بجامعة الملك عبدالله.. هنا التفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة، لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة، بمسمى (أخصائي التنمية الاقتصادية، ومدير نقل التقنية، واختصاصي تقني، ومدير الطوارئ الرئيسي، ومحلل مالي، ورئيس المستودع الرقمي)، وذلك وفقًا للمسميات الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي التنمية الاقتصادية (Economic Development Specialist).

2- مدير نقل التقنية (Director، Technology Transfer).

3- اختصاصي تقني (Sr. Technical Specialist- Moflo XDP or BD Influx).

4- مدير الطوارئ الرئيسي (Major Emergency Manager).

5- محلل مالي (Financial Analyst).

6- رئيس المستودع الرقمي (Digital Repository Lead).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).