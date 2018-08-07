وظائف لحملة الثانوية في السعودية للخدمات الأرضية

المواطن - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (سائق في ساحة المطار – مشغل معدات أرضية لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمدينة الرياض).
ومن شروط التقديم على هذه الوظائف:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها
– يملك مهارات الاتصال ومهارة القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.
وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).
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