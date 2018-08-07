وظائف لحملة الثانوية في السعودية للخدمات الأرضية

وظائف لحملة الثانوية في السعودية للخدمات الأرضية

2018/08/07
الساعة 10:14 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (سائق في ساحة المطار – مشغل معدات أرضية لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمدينة الرياض).

ومن شروط التقديم على هذه الوظائف:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها

– يملك مهارات الاتصال ومهارة القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).


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