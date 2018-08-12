وظائف مؤقتة بنظام الاستعانة للنساء في جامعة الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لتوظيف حملة درجة الماجستير من المواطنات السعوديات (نساء)، وذلك للاستعانة بهم في التخصص التالي: ماجستير رياضيات.

هذا وقد أوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس، الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أنه يشترط للتقديم بأن تكون المرشحة حاصلة على شهادة الماجستير من جامعة مرموقة معترف بها من قبل وزارة التعليم في أحد تخصصات الرياضيات، مع إتقان وإجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وأن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون شهادة البكالوريوس في الرياضيات، وألا يقل التقدير العام في كلتا المرحلتين البكالوريوس والماجستير عن تقدير جيد جدًّا بالانتظام الكلي، مع ضرورة معادلة المؤهلات لخريجات الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم، وأن تكون حسنة السيرة ولائقة صحيًّا.

ودعت العمادة لمن تتوفر لديها المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط التالي: (هنا)، وذلك اعتبارًا من يوم السبت بتاريخ 29/ 11/ 1439هـ، وينتهي التقديم الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأربعاء بتاريخ 04/ 12/ 1439هـ، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.