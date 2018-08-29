وظائف مشرفة حضانة أطفال في جامعة الشمالية بـ8 شروط

المواطن - الشمالية

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية عن عدد من وظائف صندوق الطالب برواتب مقطوعة للنساء بمسمى (مشرفة حضانة أطفال).

شروط الوظائف:

وأوضحت جامعة الحدود الشمالية أن من شروط الوظائف أن تكون الحاضنة سعودية، وأن تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس رياض أطفال أو تربية خاصة.

وأيضًا، أن تكون لها خبرة عمل في حضانة حكومية أو حضانة خاصة لا تقل عن سنة، وأن يكون عمرها من ٢٥ إلى ٣٥ سنة.

وضمن الشروط أن أن تتحلى بالصبر والقدرة على تحمل ضغوط العمل، وأن تكون متفانية وحريصة على ساعات العمل المطلوبة، مع العلم أن الأولية للمتزوجات.

وأكدت جامعة الحدود الشمالية أن على المتقدمة إرفاق صورة شهادة البكالوريوس والخبرات السابقة والدورات إن وجدت.

ويمكن التقديم على الوظائف على الرابط هنا