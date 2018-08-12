وظائف نسائية شاغرة في مركز طفلي للرعاية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد
أعلن مركز طفلي للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة فئة التوحد والتأخر العقلي ومتلازمة داون- عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، وذلك للعمل بمقر المركز بحي البديعة- شارع النخيل في مدينة الرياض.
وأبرز المركز أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
– أخصائية نطق وتخاطب/ أو تربية خاصة- إعاقة سمعية.
– أخصائية تمريض.
– أخصائية علاج وظيفي/ أو علاج طبيعي.
وأوضح المركز أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .
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