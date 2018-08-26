وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية بالرياض

المواطن - الرياض

أعلن سوبر ماركت الأسرة بالرياض في حي الصحافة توفر وظائف شاغرة للنساء، براتب يتراوح ما بين 3000 ريال إلى 5000 ريال يحدد عند المقابلة.

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على شهادة الثانوية العامة، وأن تجيد استخدام الحاسب الآلي وجهاز الكاشير، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

4- إجادة استخدام جهاز الكاشير.

المميزات:

– إجازة سنوية.

– إجازة أسبوعية.

– تأمين طبي.

طريقة ورابط التقديم: إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]