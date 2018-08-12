وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية الأطفال المعوقين

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت جمعية الأطفال المعوقين عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، للعمل في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– أخصائيات علاج طبيعي.
– أخصائيات علاج وظيفي.
وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:
. شهادة البكالوريوس في التخصص من جامعة معتمدة.
. خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويفضل في مجال تأهيل الأطفال.
. إتقان اللغة الإنجليزية.
. الحصول على تصريح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضحت الجمعية أن على الراغبات بالتقديم إرسال طلباتهن مصحوبة بصور من الشهادات المصدقة والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .
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