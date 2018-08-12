وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية الأطفال المعوقين

وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية الأطفال المعوقين

2018/08/12
الساعة 8:47 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية الأطفال المعوقين عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، للعمل في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أخصائيات علاج طبيعي.
– أخصائيات علاج وظيفي.

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

. شهادة البكالوريوس في التخصص من جامعة معتمدة.

. خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويفضل في مجال تأهيل الأطفال.

. إتقان اللغة الإنجليزية.

. الحصول على تصريح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبات بالتقديم إرسال طلباتهن مصحوبة بصور من الشهادات المصدقة والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .


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