وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية الأطفال المعوقين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية الأطفال المعوقين عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، للعمل في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أخصائيات علاج طبيعي.

– أخصائيات علاج وظيفي.

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

. شهادة البكالوريوس في التخصص من جامعة معتمدة.

. خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويفضل في مجال تأهيل الأطفال.

. إتقان اللغة الإنجليزية.

. الحصول على تصريح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبات بالتقديم إرسال طلباتهن مصحوبة بصور من الشهادات المصدقة والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .