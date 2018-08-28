وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور بالأحساء والمجمعة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- توفر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء من السعوديات والمقيمات، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المجموعة في كل من الأحساء، والمجمعة.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– وظائف فرع الأحساء:

. أخصائية تربية خاصة بجميع المسارات.

. أخصائية علم نفس.

. أخصائية خدمة اجتماعية.

. موظفة موارد بشرية.

. سكرتيرة.

. موظفة موارد بشرية/ شؤون موظفين (فرع المجمعة).

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف فرع الأحساء (هنا)

للتقديم على وظيفة فرع المجمعة (هنا)