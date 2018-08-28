وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور بالأحساء والمجمعة

وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور بالأحساء والمجمعة

2018/08/28
الساعة 5:43 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1715
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- توفر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء من السعوديات والمقيمات، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المجموعة في كل من الأحساء، والمجمعة.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– وظائف فرع الأحساء:

. أخصائية تربية خاصة بجميع المسارات.
. أخصائية علم نفس.
. أخصائية خدمة اجتماعية.
. موظفة موارد بشرية.
. سكرتيرة.

. موظفة موارد بشرية/ شؤون موظفين (فرع المجمعة).

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف فرع الأحساء (هنا)

للتقديم على وظيفة فرع المجمعة (هنا)

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم