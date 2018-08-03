وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور في محايل عسير

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم فأدنى، بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة محايل عسير.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

. ممرضة.

. عاملات (نظافة- ورعاية شخصية).

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).