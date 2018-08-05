وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

مهندس ثاني- مراقبة العمليات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

مشرف مراقب- صيانة كهربائية (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )