وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

2018/08/05
الساعة 8:00 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

مهندس ثاني- مراقبة العمليات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

مشرف مراقب- صيانة كهربائية (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )

 


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