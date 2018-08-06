وظائف هندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس تقدير.

. منسق أول الشؤون الهندسية.

. مهندس صيانة أدوات.

. مهندس ثاني إنتاج.

. مهندس إنتاج.

. أخصائي تخطيط أعمال.

. مشرف الخدمات اللوجستية.

. مهندس أول أتمتة العمليات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)