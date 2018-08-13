وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل في مقر الشركة الرئيس، وبفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول تصميم مراقبة شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

. مهندس أول إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي المشروع الفني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، في المجالات التقنية ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)