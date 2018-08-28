وظائف هندسية وإدارية شاغرة في التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، وجازان.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي- المواد (الجبيل): شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي أول- المشتريات (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، سلسلة التوريد)، أو المجالات ذات الصلة.

. رئيس قسم أعمال الموارد البشرية- الإسفنج (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

. مهندس إنتاج (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

. مدير أول أعمال الموارد البشرية (جازان): درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)