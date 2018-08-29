وظائف هندسية وصحية شاغرة في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأبرز المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رسام هندسي: شهادة الدبلوم في تخصص الرسم الهندسي.

. أخصائي طب قلب كبار: شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصصات: (الطب الباطني، أو أمراض القلب للبالغين).

وأوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 ذي الحجة 1439هـ، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 24 من ربيع الآخر 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)