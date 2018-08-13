وظيفة إدارية شاغرة في الراجحي الاستثمارية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية “الراجحي الاستثمارية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، على مسمى “محلل أول استثمار”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا).