وظيفة إدارية شاغرة في مجموعة المجدوعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي اتصالات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والعلاقات العامة، والصحافة)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).