وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم لدى مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة فنية شاغرة للرجال، على مسمى “مشرف دعم ومعدات”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة لحمَلة شهادة الدبلوم أو ما يعادلها في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يمكن الدخول من (هنا)