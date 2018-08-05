وظيفة شاغرة للسعوديات في مجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “محاسب”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا)