وظيفة قيادية شاغرة في هيئة الزكاة والدخل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، على مسمى “رئيس قسم مخاطرات التهديد”؛ وذلك للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءا من تاريخ 28 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)