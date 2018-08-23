وفاء الكيلاني تستأنف تخاريف إم بي سي بعد فقد جنينها

المواطن - سعد البحيري

تستأنف الإعلامية وفاء الكيلاني اليوم تصوير حلقات برنامجها الجديد – تخاريف – الذي سيعرض على فضائية إم بي سي لاحقًا.

وتقدم وفاء الكيلاني حاليًا على نفس القناة برنامج المتاهة.

وكانت وفاء الكيلاني قد صورت حلقتين من برنامج تخاريف استضافت خلالهما الممثل الأردني إياد نصار والمطرب اللبناني وائل كفوري، أما حلقة اليوم والتي سيتم تصويرها في لبنان فسيكون ضيفها الفنان المصري أحمد الفيشاوي، كما سيحل المطرب العراقي كاظم الساهر ضيفًا على البرنامج في حلقة تالية.

والمعروف أن وفاء الكيلاني هي إعلامية مصرية، درست العلوم السياسية في جامعة قاريونس بليبيا، وعملت في قنوات فضائية عربية قبل استقرارها في إم بي سي.

وكانت صحف لبنانية قد أكدت أن سبب تأجيل تصوير البرنامج الذي توقف لمدة شهرين هو فقدان وفاء الكيلاني جنينها من زوجها الحالي الممثل تيم الحسن.

والمعروف أن وفاء الكيلاني ولدت في القاهرة في 10 سبتمبر 1972، لعائلة مسلمة، وهي الأخت الوسطى لأختين الكبرى وفية التي قامت بدراسة الهندسة، والصغرى وسيمة التي درست الاقتصاد، والدها رجل أعمال مصري خريج قسم اللغة العربية من جامعة الأزهر شجعها على خوض المجال الإعلامي، ووالدتها ربة منزل، تنقلت في طفولتها بين عدة دول عربية بحكم طبيعة عمل والدها.

تزوجت وفاء الكيلاني في 25 أغسطس 2008 من طوني مخايل والذي كان زميلها السابق في شبكة راديو وتلفزيون العرب أثناء عملهما في إيطاليا وتم الزواج مدنياً في قبرص، وصرحت حينها بأنها مصرية مسلمة ولم تتزوج مسيحياً.

أنجبت وفاء الكيلاني طفلتها الأولى جودي في إيطاليا في مايو 2009 وفي العام 2011 أنجبت ابنها الثاني وأسمته ريان.

في نهاية شهر يوليو 2016 أعلنت خبر انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر ثماني سنوات وقد تم الاتفاق على إعطاء الأم الأولوية في تربيتهما إلى جانب رعاية الأب المستمرة بحسب ما تنص القوانين المتعلقة بالأسرة في لبنان.

وفي 9 مايو 2017 أعلنت ارتباطها بالممثل السوري تيم حسن وتم عقد القران في حفلة عائلية صغيرة بمنزل عائلتها في القاهرة.