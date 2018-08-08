وفاة الطفلة نوال الغامدي محارِبة السرطان

المواطن - الرياض

بعد صراع طويل مع المرض، توفيت الطفلة السعودية نوال الغامدي المعروفة بمحارِبة السرطان، وسط حزن اكتست به مواقع التواصل الاجتماعي بسبب النبأ المؤلم.

وظهرت الطفلة نوال الغامدي في مقاطع فيديو عديدة قبل وفاتها بفترة وتفاعلت مع متابعينها عبر “سناب شات”، لتصبح شاهدة على بطولتها التي لم تكتمل بسبب المرض الخبيث.

وفي أقل من ساعة بعد وفاة نوال الغامدي، تصدر وسم نوال الغامدي قائمة الترند على موقع “تويتر”، حيث شهد تفاعلًا كبيرًا والدعوات لها بالرحمة وأن يُلهم الله أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

ورحلت نوال الغامدي فجأة بعد أن أبدت شجاعة وبسالة في صراعها مع المرض، لتحلق كالفراشة بحسب وصف المغردين قبل أن تقول جملتها الأخيرة؛ لتجد مكانًا خالدًا بين طيور الجنة.