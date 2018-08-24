وفاة رشا الحسن تثير التكهنات حول استهداف خبيرات التجميل

المواطن - سعد البحيري

أثارت وفاة خبيرة التجميل العراقية رشا الحسن التكهنات حول أسباب الوفاة خاصة بعدما ردد البعض أنها توفيت بطريقة غير طبيعية.

وكانت صفحة مركز فيولا للتجميل على فيسبوك قد أعلنت نبأ وفاة رشا الحسن في بيان مقتضب جاء فيه : يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله مديرة مركز فيولا المرحومة رشا الحسن إثر خفقان بالقلب مساء الخميس.. نسأل الله أن يغفر لها وأن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها وأصدقاءها ومحبيها الصبر السلوان.

وبالرغم من إعلان المركز أن سبب وفاة رشا الحسن هو الخفقان في القلب إلا أن بعض المغردين أكدوا أنها ربما تكون ماتت مسمومة بنفس الطريقة التي ماتت بها دكتورة التجميل رفيف الياسري صاحبة أحد أكبر مراكز التجميل في بغداد.

وعبر موقع تويتر أطلق المغردون وسمًا باسم رشا الحسن بثوا فيه مشاعر الحزن والأسى معبرين عن خالص حزنهم لوفاتها.

وقالت سارة مسعد: يا رب لا اعتراض على قدرك ولكن بنفس الشهر نخسر أقرب الصديقات رحمكما الله وإنا لله وإنا اليه راجعون

رشا الحسن ورفيف الياسري ربي أستودعك أعظم من عرفت فيا رب أدخلهما الجنة بغير حساب”.

وقال حساب اللاعب حيدر كاظم:”تصفيات إيران مستمرة.. حملة كبرى من أجل قتل الكفاءات العراقية .. وفاة رشا الحسن مديرة مركز فيولا للتجميل.”

وأضاف يوسف شلال: “استهداف مراكز التجميل بعد أسبوع على وفاة الياسري خسارة أخرى رشا الحسن مديرة مركز تجميل فيولا تلتحق خلف رفيف تاركة وراءها الغموض في معرفة الأسباب”.