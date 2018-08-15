وفاة عامل نيبالي تفتح النيران على ممارسات قطر غير الآدمية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

ازدادت مستويات الاشمئزاز العالمي تجاه تعامل قطر مع العمالة الأجنبية التي جاءت للبلاد من أجل تنفيذ مشروعات كأس العالم المثير للجدل في عام 2022.

وسلطت وكالة أنباء أسويتد برس الأميركية الضوءَ على الممارسات غير الآدمية لقطر مع العمالة الأجنبية، وذلك بعد وفاة أحد الأشخاص من نيبال ذهب للعمل في قطر ضمن مشروعات تشييد ملاعب كأس العالم.

ولم يشفع البيان الأجوف للسلطات القطرية حول وفاة العامل النيبالي، حيث لم يقدم أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة أو حتى ظروف الواقعة؛ ما أثار انتباه وسائل الإعلام الدولية بشكل واضح خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من تأكيد اللجنة المعنية بشؤون العاملين الأجانب في قطر لمشاركتها أحزان عائلة الضحية، غير أنها حتى الآن لم تقدم جثته أو حتى تكشف عن أسباب الوفاة.

وتواجه قطر العديد من الملفات في استضافة المونديال، على رأسها الطرق الملتوية التي سلكتها للحصول على حق استضافة البطولة الضخمة، والتي ارتكزت على الرشاوى والفساد وصفقات مشبوهة مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عالمية عن المشكلات التي تحول دون استضافة قطر لكأس العالم، حيث قالت وكالة أنباء AFP الفرنسية: إن العديد من العوامل تؤكد استحالة تنظيم قطر لكأس العالم بشكل جيد، خاصة وأنها مُحاطة بسلسلة من المشكلات التي لا نهاية لها، سواء على المستوى الدبلوماسي أو السياسي أو حتى الاقتصادي.

وتأتي حالة الوفاة الجديدة لتعيد إحياء ملف العامل البريطاني الذي سقط من فوق ارتفاع يبلغ 40 متراً، وهو ما أرجعته السلطات في المملكة المتحدة إلى المعاملة غير الآدمية التي يلقاها العمال الأجانب في مشروعات قطر الضخمة الخاصة بالبنية التحتية لكأس العالم 2022.