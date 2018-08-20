وفاة والد خالد العمودي المشرف على الصندوق العقاري

المواطن - جدة

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين محمد أبوبكر العمودي، والد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي.

وتمت الصلاة عليه بعد عصر اليوم ودفن في مقبرة الفيصلية بمدينة جدة. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

موقع عزاء الرجال حي الرحاب شارع الأربعين، خلف الدانوب مباشرة.

“المواطن” تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد وتسأل الله له الرحمة والمغفرة.