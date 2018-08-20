وفاة والد خالد العمودي المشرف على الصندوق العقاري

وفاة والد خالد العمودي المشرف على الصندوق العقاري

2018/08/20
الساعة 5:53 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1770
0
طباعة
المواطن - جدة

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين محمد أبوبكر العمودي، والد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي.
وتمت الصلاة عليه بعد عصر اليوم ودفن في مقبرة الفيصلية بمدينة جدة. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

موقع عزاء الرجال حي الرحاب شارع الأربعين، خلف الدانوب مباشرة.
المواطن” تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد وتسأل الله له الرحمة والمغفرة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم