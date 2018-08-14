وفاة و14 مصابًا حصيلة حادثين في عسير بأقل من 24 ساعة 

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 شخصًا في حادثين منفصلين بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغين عن حادثين مروريين نتج عنه حالة وفاة وإصابة 14 شخصًا، وذلك في أقل من 24 ساعة.

وأكد أن غرفة العمليات تلقت بلاغين عن حادثين تصادم على طريق الملك عبدالله، وقع الأول أمس الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً، ونتج عنه 5 إصابات منها حالة خطيرة، حيث باشر هلال عسير الحادث بـ3 فرق إسعافية.

وأضاف الشهري: “أما الحادث الثاني وقع عصر اليوم الثلاثاء وهو عبارة عن تصادم سيارة أفالون بباص، ونتج عن الحادث 9 إصابات وحالة وفاة، وباشر هلال عسير الحادث بـ6 فرق إسعافية، فيما تم نقل 8 إصابات إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص”.