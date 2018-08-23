وفاة ياسر المصري بطل مسلسل نمر بن عدوان في حادث مروري

المواطن - الرياض

توفي ليلة اليوم الخميس، ثالث أيام العيد، الممثل الأردني ياسر المصري، بطل مسلسل نمر بن عدوان، إثر حادث سير.

ونُقل الفنان ياسر المصري على الفور إلى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء بالأردن، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب الفنان الراحل ياسر المصري ، وقال إنه تعرض لحادث سير في ضاحية مكة بالزرقاء.

النشأة والتعلم

يذكر أن الفنان ياسر المصري من مواليد 22 نوفمبر 1970، وهو ممثل أردني معروف، ولد في في الكويت لعائلة مكونة من سبعة أشقّاء وشقيقات، تخرج من مدرسة الرميثية الثانوية، حاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى, تخصص رئيسي آلة الكلارنيت، فرعي بيانو، وهو عضو في نقابة الفنانين الأردنيين.

البطولة المطلقة

بدأ ياسر المصري عمله الفني كمدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ عام 1986، ثم انخرط بالحركة الفنية منذ أوائل التسعينيات إذ بدأ كممثل في مسرحية كلاكيت إلى أن تفجرت موهبته في عام 2007 في أدائه لدور الفارس والشاعر نمر بن عدوان، اشتهر من خلال المسلسل البدوي نمر بن عدوان الذي أدى فيه دور أمير شعراء البادية العربية بإتقان وتألق، وكان أول دور بطولة مطلقة له.

مسيرة حافلة بالعطاء

شارك ياسر المصري في العديد من المسلسلات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية شارك بالعديد من المهرجانات المحلية والعربية من خلال مجموعة من العروض المسرحية، إذ عمل مدرباً للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة ممثلة الأردن في معظم المهرجانات العربية والدولية حتى نهاية العام 2007.

عام 2012 قدم حفل جوائز التايكي بدورته الثانية بمشاركة علا الفارس في أغسطس 2016 تم اختياره من قبل اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الأردن للإعلام العربي بدورته الثالثة لتقديم حفل الافتتاح،بمشاركة زميلته عبير الزبن.