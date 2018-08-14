وفاة 7 سعوديين وإصابة 5 آخرين في تصادم مروع بسلطنة عمان

المواطن - الرياض

أكدت شرطة عمان أن حادث تصادم مروع وقع بين مركبتين قبل ولاية هيما بمحافظة الوسطى بسلطنة عمان؛ ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين بإصابات بين المتوسطة والبليغة جميعهم من المملكة.

وذكرت شرطة عمان، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى هيما ونزوى المرجعى.

وولاية هيما تقع في محافظة الوسطى، وهي في قلب الصحراء بالمنطقة الوسطى من سلطنة عمان بين الحدود السعودية وعمان، حيث تبعد عن مسقط حوالي 540 كيلومترًا، وعن محافظة ظفار حوالي 500 كيلومتر.