وقف استقبال منتجات المزارعين في مهرجان التمور خلال فترة العيد

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق مع طائفة الدلالين، أمس، عن توقف استقبال إنتاج المزارعين المحملة بالتمور المشاركة في فعاليات مهرجان المدينة الدولي للتمور “تمورنا بركة” في نسخته الأولى، على أن يستأنف استقبالهم إنتاج المزارعين يوم السبت المقبل الموافق 14 من ذي الحجة الجاري.

كما أعلنت الأمانة إيقاف استقبال سيارات المزارعين المحملة بالرطب بدءًا من اليوم وحتى تاريخ عودة استقبال الإنتاج ليمارس السوق نشاطه المعتاد بالتزامن مع قدوم الحجاج للمدينة المنورة في الفترة الثانية من موسم حج هذا العام 1439هـ، بحسب وكالة “واس”.

وأوضح شيخ طائفة دلالي التمور بالمدينة المنورة، محمد اللهيبي، أن إيقاف استقبال إنتاج المزارعين كان لقصد مراعاة جميع المتعاملين في قطاع التمور من مزارعين ودلالين وتجار عمومًا لتنظيم السوق خلال فترة التداخل مع موسم عيد الأضحى المبارك المرتبط بالإنتاج، مشيرًا إلى أن فترة ما قبل العيد و4 أيام العيد تشهد تراجعًا معتادًا على مثل قطاع التمور بسبب انشغال العموم وبالأخص المتسوق وأرباب الأسر من المتعاملين في القطاع بالاستعداد والتأهب لعيد الأضحى المبارك.

وأفاد اللهيبي بأن تمديد استقبال الرطب بفارق يومين عن استقبال التمور يعود إلى أن الرطب أكثر عرضة للتلف، وتم إبلاغ المتعاملين في السوق بذلك لكي يتم جدولة المحصول قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن نزول الرطب إلى الحراج في وقت الانشغال بالأسواق و4 أيام العيد غير مجدٍ لجميع الأطراف، وتم العمل على ذلك لقصد إيجاد توازن بين العرض والطلب.

يذكر أن المهرجان الدولي للتمور قد سجل نموًّا في المبيعات بنحو 46% عندما سجل الرقم 81.145.553 ريالًا للأسبوعين الأولين كحصيلة مبيعات 3.524.873 كيلو، فيما يتوقع أن تعلن غدًا إحصائيات الأسبوع الثالث الذي حقق أرقامًا قياسية في المبيعات.