وكيل عكايشي يهدد الاتحاد بالذهاب إلى فيفا

المواطن - طارق سعد

هدد وكيل أعمال اللاعب التونسي أحمد عكايشي مهاجم الاتحاد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” اعتماداً على حجج قانونية كما ذكرها الوكيل لوسائل إعلام تونسية.

يُذكر أن مدرب الاتحاد رامون دياز قرر استبعاد اللاعب من معسكر فريقه الذي يستعد لخوض السوبر السعودي في لندن ضد الهلال، كما أبلغت إدارة الاتحاد اللاعب بعدم حاجتها لخدماته، حيث وقعت مع البرازيلي رومارينهو بديلاً لعكايشي ليصبح البرازيلي ثامن أجانب الاتحاد هذا الموسم.

ويستند وكيل عكايشي على حجة عدد المباريات الملعوبة في حال عدم ضم عكايشي لقائمة الفريق في منافسات الموسم السعودي، وحاولت إدارة نواف المقيرن فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين لكن عكايشي رفض مطالباً بكامل مبالغ عقده.