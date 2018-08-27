ولد أجدود: ما تصرفه المملكة لرعاية الحجيج تنفق قطر مثله لدعم الإرهابيين

المواطن - جدة

أشاد الإعلامي الموريتاني الخليل ولد أجدود بما تقدمه المملكة من رعاية متكاملة لضيوف الرحمن في الحج والعمرة.

وروى ولد أجدود عبر تويتر موقفا حدث له خلال موسم الحج الحالي قارن فيه بين ما تنفقه المملكة على رعاية 2 مليون حاج سنويًا وما أنفقته قطر لدعم التنظيمات الإرهابية وتقويض الحكم في الدول العربية

وقال الإعلامي الموريتاني: تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية وكنت عاجزا حتى على الجلوس يومي السبت والأحد و عندما شعرت أنني قد أفقد الوعي طلبت من استقبال الفندق استدعاء طبيب، ثم تم نقلي في سيارة إسعاف إلى مستشفى الملك فهد في جدة وبقيت فيه لعدة ساعات.

وأضاف : وعندما أخرجت بطاقة الضمان الصحي الدولية قال لي الموظف بهدوء: أنت حاج والخدمات الصحية تقدم للحجيج مجانا بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي.

وختم ابن أجدود بقوله : الأموال الهائلة التي تصرفها السعودية على الرعاية الصحية لمليوني مسلم صرفت قطر ضعفها بشهادة رئيس وزراء الجزائر في سنوات لقتل وتشريد الملايين عبر رعايتها ماليا وإعلاميا لخريف العرب.