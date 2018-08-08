وليد الفراج يبدأ برنامجه الجديد من لندن

المواطن - طارق سعد

علمت مصادر “المواطن” أنه من المقرر أن يبدأ الإعلامي وليد الفراج أولى حلقات برنامجه الجديد من لندن مواكباً لمباراة السوبر على كأس هيئة الرياضة بين فريقي الاتحاد والهلال.

وستكون شاشة KSA sports حاضنة لبرنامج وليد الفراج بحسب الاتفاق المبرم بين الإعلامي تركي العجمة ؛المشرف العام على قنوات KSA sports ؛ والإعلامي وليد الفراج .

كما علمت مصادر “المواطن” أن أولى حلقات البرنامج ستشهد تواجد رؤساء الأندية الـ16 المتواجدة في الدوري السعودي للنجوم .

وتتولى هيئة الرياضة تطوير محتوى قنوات KSA sports بهويتها الجديدة، حيث سبق الإعلان عن اتفاقية بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون للعمل على تطوير القنوات الرياضية، ورفع جودة الأداء للإنتاج التلفزيوني بما يحقق رغبات وتطلعات الجماهير الرياضية في المملكة.