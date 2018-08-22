ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية الشيشان

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر منى اليوم فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان.

وجرى خلال الاستقبال تبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

كما تم استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية الشيشان.