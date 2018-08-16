ويك إند ممطر وغبار على هذه المناطق 

ويك إند ممطر وغبار على هذه المناطق 

2018/08/16
الساعة 8:21 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، قد توثر على المشاعر المقدسة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


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