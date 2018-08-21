يابانيون يطورون أول طابعة 4D في العالم للخزف

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طور مجموعة من العلماء اليابانيين أول طابعة رباعية الأبعاد في العالم لصناعة الخزف والسيراميك، وتستخدم لإنشاء أجسام معقدة وقابلة لإعادة التغيير.

وتقوم فكرة هذه الطابعة على طباعة هياكل ثلاثية الأبعاد متحركة قادرة على أن تغير شكلها بمرور الوقت، باستخدام المنبهات الخارجية، مثل القوة الميكانيكية أو درجة الحرارة أو المجال المغناطيسي، حيث إن الطباعة رباعية الأبعاد هي في الأساس طباعة ثلاثية الأبعاد مقترنة بعنصر “الوقت” كبعد رابع.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندي، استفاد الباحثون من جامعة CityU اليابانية من الطاقة المرنة المخزنة في بعض المركبات الكيميائية من أجل تشكيل الأشياء، وعندما يتم إطلاقها بشكل ممتد، فعندها تخضع لإعادة التشكيل، بعد المعالجات الحرارية لتتحول في النهاية إلى سيراميك، خاصة أن لديه درجة انصهار عالية، لذلك فمن الصعب استخدام الطباعة الليزرية التقليدية لجعل السيراميك.