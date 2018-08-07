ياري مينا يقترب من الرحيل عن برشلونة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أيام المدافع الكولومبي الدولي ياري مينا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، باتت معدودة للغاية.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ياري مينا لم يُشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، صباح اليوم الثلاثاء، تمهيدًا للرحيل عن البلوغرانا خلال الميركاتو الحالي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن المدافع الكولومبي ياري مينا صاحب الـ23 عامًا، بعيد عن خطط مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، في الموسم الجديد، الأمر الذي اللاعب الدولي لاتخاذ قرار الرحيل.

وأوضحت “ماركا”، أن المدافع الكولومبي ياري مينا يمتلك 3 عروض في الميركاتو الحالي، من ليون الفرنسي، وثنائي الدوري الإنجليزي إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد تعاقد مع نجم دفاع المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، ياري مينا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 11.8 مليون يورو، ولكن إدارة البلوغرانا تنوي بيعه، نظرًا لتواجد العديد من اللاعبين المميزين في مركزه.