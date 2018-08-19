يرافقهم الآلاف من رجال الأمن.. مشعر عرفات ينتظر أكثر من مليوني حاج

المواطن - المشاعر المقدسة
في التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام يحتضن مشعر عرفات أكثر من مليوني حاج تحفهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويتباهى الله بهم في السماء.
وتبلغ مساحة مشعر عرفات 13 كم ويحتوي على 3 محطات لقطار المشاعر كما يضم 154 مخزنًا أرضيًا للنفايات.
ونشر حساب التواصل الحكومي على تويتر مقطع فيديو يوضح عددًا من الإحصائيات حول مشعر عرفات.
مشعر عرفات بالأرقام. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/NqnjXfMiBT
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 19, 2018
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