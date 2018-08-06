يضم 1100 غرفة و4 مطاعم.. الراجحي الاستثمارية تفتتح فندقها ‏فور بوينتس من شيراتون

المواطن - مكة المكرمة

افتتحت شركة الراجحي الاستثمارية يوم الأربعاء الماضي، فندق فور بوينتس من شيراتون ‏الذي يقع ضمن مشروعها تلال النسيم بمكة المكرمة، ليقدم للحجاج مستوى رفيعاً من الخدمة وتجربة ضيافة مريحة‎.

وقال خالد بن سعود أبو حيمد الرئيس التنفيذي لشركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية إن افتتاح فندق فور بوينتس من شيراتون اليوم يأتي ضمن سلسلة من استثمارات الشركة العملاقة في واحدة من أهم الوجهات في منطقة مكة المكرمة بمشروع تلال النسيم ويعد الفندق أيقونة المشروعات الفندقية هناك.

وأضاف أبو حيمد أن الفندق الذي افتتح اليوم هو أكبر فندق فور بوينتس في العالم لعلامة شيراتون، مبدياً حرص الراجحي الاستثمارية الدائم ‏على مواصلة تقديم نفس المستوى المبهر الذي اعتاد عليه عملاؤها الكرام.

وأشار إلى أن الفندق سيكون، بإذن الله، وجهة إقامة دائمة ومميزة لضيوف مكة المكرمة، من الحجاج والمعتمرين، وكل من يقصد العاصمة المقدسة.

ويضم فندق فور بوينتس من شيراتون أكثر من 1100 غرفة و4 مطاعم، و6 قاعات ‏لاستضافة الاجتماعات والفعاليات مجهزة بأحدث التقنيات ويتميز بالقرب من وسط مكة المكرمة ‏والمسجد الحرام حيث يقع على بعد 6.7 كيلومتر فقط عن الحرم المكي، ليكون وجهة مثالية ‏للضيوف الوافدين بغرض العمرة والحج أو لزيارات العمل‎.‎‏ كما يضم الفندق منطقة ‏محلات ‏تجارية عالمية و هايبر ماركت‎، إضافة إلى مركز لياقة بدنية‎.‎

وقد تجاوزت الاستثمارات التي أضافتها الشركة في مشروع تلال النسيم السبعة مليارات ريال كأهم وأكبر الاستثمارات بما يحتويه المشروع من مكونات متجانسة تلبي كافة الاحتياجات حيث يضم جامعاً والذي تفوق سعته 47 ألف فرد بكافة الخدمات الممكنة وتحيط بالجامع مجموعة فنادق تتجاوز عدد غرفها 5 آلاف غرفة ومراكز تجارية ونادي أطفال إضافة إلى 92 برجاً سكنياً و 3 أبراج مكتبية تتميز بفخامة فريدة من نوعها.