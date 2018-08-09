يضم 98 غرفة عزل و300 سرير.. مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة جاهز لاستقبال الحجاج

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، مساء أمس الأربعاء، الأقسام الطبية وأقسام العزل بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي الدكتور حاتم العُمري وعدد من منسوبي المجمع.

واطمأن جوخدار على سير العمل وقدرة المجمع والوقوف على جاهزية واستعداده التام في استقبال حالات الأمراض المعدية والوبائية وكيفية التعامل معها باعتبار المجمع مركزاً تخصصياً للتعامل مع هذه الأمراض.

ويتميز المجمع الطبي بموقعه الجغرافي بمحافظة جدة وبالقرب من بوابة القدوم للمشاعر المقدسة من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومدينة الحجاج التابعة له، ويعمل ضمن منظومة صحة جدة مسانداً للقطاعات الصحية الأخرى بالمحافظة لتقديم الخدمات الصحية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الصحة، ومتابعة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وما وفرته الدولة -حفظها الله- في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وهم في أتم صحة وعافية.

وشملت الزيارة أقسام العنايات المركزة وأقسام التنويم ومنطقة الفرز والعزل المقررة بخطة الطوارئ والكوارث المعتمدة للمجمع الطبي هذا العام. وبتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى يستقبل المجمع الحالات المعدية وفق خطط برنامج مكافحة العدوى العلاجية، حيث تُستقبل الحالة عن طريق قسم الطوارئ والكوارث بزي مخصص لحالات الأمراض المعدية ويتم التعامل مع الحالة بمعايير دقيقة تمنع الحد من انتشار العدوى يستخدم فيها مصاعد مخصصة لنقل تلك الحالات مع فريق طبي مكون من تمريض ومكافحة العدوى وأطباء مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه الحالات.

ويحتوي المجمع الطبي على 98 غرفة عزل بسعة 300 سرير مقسمة على الأقسام الطبية منها 30 غرفة عزل للعيادات التنفسية تستخدم للحالات المعدية فقط.