يواجه مشكلة بلا حل في حساب المواطن والسبب برنت!

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكا مواطن يرمز لاسمه ب “حسينوه” من مشكلة صعبة تواجهه للتسجيل في برنامج حساب المواطن ولا يجد لها حلًّا.

وأوضح الشاكي في تغريدة وجهها إلى خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” أن البرنامج طلب منه برنتًا من الأحوال المدنية لعدم التطابق مع السجلات، وعندما ذهب إلى الأحوال رفضت طباعة البرنت حسب النظام إلا بخطاب من حساب المواطن.

وتابع أن برنامج حساب المواطن يرفض تقديم له خطاب طلب البرنت من الأحوال، لتدور الدائرة دون حل.

ورد خدمة عملاء حساب المواطن على الاستفسار بقوله: “نعتذر برنامج حساب المواطن لا يقوم بتوجيه أي خطابات لأي جهة”.

وعاد خدمة عملاء حساب المواطن على “تويتر” السبت الماضي بعد إعلان توقفه عن تقديم الخدمات؛ نظرًا لإجراء بعض التحديثات الجديدة في نظام التواصل.

وكان خدمة عملاء حساب المواطن يتلقى مئات الاستفسارات يوميًّا بشأن التسجيل أو استفسارات تقنية أخرى قد تواجه البعض.

ويواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الـ11، والتي سيتم إيداعها في أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).